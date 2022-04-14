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В Литву прибыло подразделение войск США

В Литву прибыло подразделение войск США с сотней единиц военной техники

Фото: пресс-служба Вооруженных сил Литвы

В Литву для усиления ротационного контингента и участия в учениях прибыло подразделение войск США, в составе которых более сотни единиц военной техники. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Литвы.

Сообщается, что утром 14 апреля в Литву прибыли военнослужащие первого батальона 109-го артиллерийского полка национальной гвардии Пенсильвании с военной техникой. В составе подразделения батарея с самоходными гаубицами M109A6 Paladin и еще более 100 других транспортных средств, рассказали в ведомстве.

Прибывшие в республику американские солдаты укрепят находящиеся в Литве ротационные силы США, а также примут участие в международных учениях по стрельбе, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики и другие государства восточного фланга НАТО хотят расширить военное присутствие альянса на своей территории.

Глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что решение об усилении присутствия НАТО в республике будет принято летом. По его словам, усиление присутствия НАТО в Литве со свободного батальона передового базирования до уровня бригады будет решаться на саммите Североатлантического альянса в конце июня в Мадриде.

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Алевтина Запольская
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