Полиция Нью-Йорка раскрыла новые факты в деле о стрельбе в метро

Подозреваемого в стрельбе в метро Нью-Йорка Джеймса ранее арестовывали 12 раз

Глава детективного отдела полиции Нью-Йорка Джеймс Эссиг раскрыл новые факты в деле о стрельбе в метро. Об этом сообщает CNN.

Выяснилось, подозреваемого Фрэнка Джеймса ранее арестовывали 12 раз. «Прежде его арестовывали девять раз в Нью-Йорке с 1992 по 1998 год. Три ареста в Нью-Джерси в 1991, 1992, 2007 годах», — отметил Эссиг.

Отмечается, что четыре раза Джеймса арестовывали за хранение инструментов для взлома, а также за нарушение общественного порядка.

Эссиг также сообщил, пистолет «Глок», который был обнаружен на месте преступления, Джеймс купил в 2001 году в Огайо.

Ранее сообщалось, что стрельбу в метро Нью-Йорка, во время которой пострадали 16 человек, открыл афроамериканец. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.

Позже власти Нью-Йорка предъявили подозреваемому в стрельбе обвинения в террористической атаке в общественном транспорте.