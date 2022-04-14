Стало известно о состоянии найденного в мусоропроводе младенца

Омбудсмен Ярославская: здоровью найденного в мусоропроводе младенца ничего не угрожает

Здоровью младенца, который был найден в мусоропроводе жилого дома на северо-востоке Москвы, ничего не угрожает. Об этом стало известно уполномоченной по правам ребенка в столице Ольге Ярославской, ее цитирует РИА Новости.

«Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Никаких скрытых или видимых повреждений нет. Она сейчас находится в реанимационном отделении, потому что так положено», — сообщила Ярославская.

Она добавила, что у новорожденного было диагностировано легкое переохлаждение.

Об обнаружении новорожденной девочки в камере мусоропровода жилого дома в Москве стало известно в четверг, 14 апреля. Младенца нашел дворник, ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц.

Позднее в Главном следственном управлении СК сообщили об установлении личности матери, которая выкинула ребенка в мусоропровод. Ею оказалась женщина 1979 года рождения — россиянку госпитализировали, какая именно ей понадобилась помощь, неизвестно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.