Монеточка прокомментировала решение суда об удовлетворении иска Костюшкина

Певица Монеточка прокомментировала решение суда об удовлетворении иска Стаса Костюшкина

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) прокомментировала решение суда об удовлетворении иска бывшего солиста поп-группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Артистка выложила обращение в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Гырдымова подчеркнула, что ее нельзя просто напугать штрафом в полмиллиона рублей. Она заявила, что готова потерять гораздо больше. 23-летняя исполнительница указала на то, что уже успела потерять намного больше, но при этом продолжает «петь и писать».

«Я выложила трек "Мама, я не зигую", когда училась в школе, у меня не было тогда ни заработка, ни выступлений. Я давно не пою эту песню. Но почему-то вспомнил про нее Костюшкин только через много лет, когда с меня уже можно стрясти что-то», — написала Монеточка в соцсетях.

Ранее стало известно, что Елизавета Гырдымова заплатит Стасу Костюшкину 500 тысяч рублей из-за песни «Мама, я не зигую». Басманный суд Москвы не только присудил Костюшкину компенсацию, но и запретил Монеточке исполнять эту композицию. Оба артиста не появились на заседании. Изначально экс-участник группы «Чай вдвоем» требовал 900 тысяч рублей.

Летом 2021 года Костюшкин обвинил Монеточку в плагиате. В декабре 2021 года судебно-музыковедческая экспертиза доказала, что трек певицы является заимствованием композиции бывшего солиста поп-группы «Чай вдвоем».