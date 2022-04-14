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Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара

Представитель Пентагона Кирби заявил, что крейсер «Москва» находится на плаву после пожара

Фото: Brittany Chase / Globallookpress

Вашингтон не располагает информацией о том, что именно стало причиной пожара на крейсере Черноморского флота ВМФ России «Москва», однако известно, что он находится на плаву и добирается до Севастополя своим ходом. Состояние крейсера в комментарии CNN оценил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы не знаем точно, что там произошло (...) По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта», — заявил Кирби.

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Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что принимаются меры по буксировке крейсера «Москва» в порт. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания локализован, взрывы боеприпасов прекращены. Отмечалось также, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено.

О пожаре и последовавших детонациях боеприпасов на флагманском крейсере Черноморского флота стало известно ночью 14 апреля. Устанавливается причина произошедшего.

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Алина Гончарова
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