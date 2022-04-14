В ЛНР сообщили о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобилей с беженцами

Прокуратура ЛНР сообщила о гибели двух человек при обстреле ВСУ автомобилей с беженцами

Украинские военные обстреляли колонну автомобилей с беженцами из Луганской народной республики (ЛНР), два человека погибли, трое ранены. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел в среду, 13 апреля, в Харьковской области. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли из минометов и автоматов колонну автомобилей, вывозившуюю мирных жителей с территории ЛНР на территорию Украины. В результате погибли два человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения убийства двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору (пункты а, е, ж части 2 статьи 113 Уголовного кодекса ЛНР).

Ранее начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что украинские военные оборудуют новые огневые позиции в школах и больнице в Краматорске и Запорожье. При этом местные жители, медицинский персонал и пациенты учреждений удерживаются как «живой щит», уточнил генерал-полковник.