В Европарламенте прокомментировали позицию ЕК по оплате российского газа рублями
Президент России Владимир Путин перехитрил Европейский союз своим указом, предлагающим платить за российский газ рублями. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.
Комментируя сложившуюся ситуацию, он указал, что право Евросоюза применимо лишь в пределах объединения, тогда как российское право применяется лишь на территории страны. Из этого следует, что санкции ЕС не имеют юридической силы внутри России, и указ главы государства не может их нарушать — это юридически невозможно, пояснил собеседник издания.
Политик указал, что ему неизвестно о каких-либо конкретных нормах санкционных решений, которые бы могли ограничить оплату российского газа определенными валютами, в частности долларами или евро. Даже если бы они и были, отмечает Бек, страны объединения не смогли бы отказаться от поставляемого Россией газа.
«Президент Путин и ЦБ России перехитрили ЕС, настаивая на том, что российская энергия должна продаваться в рублях. Конечно, ЕС не хочет этого признавать. Сейчас вполне вероятно, что многие контракты на поставку будут предусматривать оплату в евро. Это возможно благодаря следующей схеме: западные покупатели обменивают евро на рубли в Газпромбанке, а затем расплачиваются ими за энергоносители», — добавил депутат, заметив, что это абсолютно законно и даже уже происходит.
Ранее президент России заявил о сбоях в оплате нефти и газа недружественными странами. По его словам, банки упомянутых государств задерживают оплату российских энергоносителей.
23 марта Путин потребовал от Европы перевести расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.