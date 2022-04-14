В Европарламенте прокомментировали позицию ЕК по оплате российского газа рублями

Евродепутат от ФРГ Бек заявил, что Путин перехитрил ЕС, предлагая платить за газ рублями

Президент России Владимир Путин перехитрил Европейский союз своим указом, предлагающим платить за российский газ рублями. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказал депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

Комментируя сложившуюся ситуацию, он указал, что право Евросоюза применимо лишь в пределах объединения, тогда как российское право применяется лишь на территории страны. Из этого следует, что санкции ЕС не имеют юридической силы внутри России, и указ главы государства не может их нарушать — это юридически невозможно, пояснил собеседник издания.

Политик указал, что ему неизвестно о каких-либо конкретных нормах санкционных решений, которые бы могли ограничить оплату российского газа определенными валютами, в частности долларами или евро. Даже если бы они и были, отмечает Бек, страны объединения не смогли бы отказаться от поставляемого Россией газа.

«Президент Путин и ЦБ России перехитрили ЕС, настаивая на том, что российская энергия должна продаваться в рублях. Конечно, ЕС не хочет этого признавать. Сейчас вполне вероятно, что многие контракты на поставку будут предусматривать оплату в евро. Это возможно благодаря следующей схеме: западные покупатели обменивают евро на рубли в Газпромбанке, а затем расплачиваются ими за энергоносители», — добавил депутат, заметив, что это абсолютно законно и даже уже происходит.

Ранее президент России заявил о сбоях в оплате нефти и газа недружественными странами. По его словам, банки упомянутых государств задерживают оплату российских энергоносителей.

23 марта Путин потребовал от Европы перевести расчеты за поставки газа в рубли. Он объяснил это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.