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Илону Маску предрекли «ядовитую пилюлю» от Twitter

WSJ: Twitter готовит «ядовитую пилюлю» для Маска, которая помешает выкупу акций
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску предрекли «ядовитую пилюлю», которую ему готовит Twitter. Как сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, это помешает ему выкупить акции компании.

«Twitter рассматривает вариант применения "ядовитой пилюли", которая помешает Илону Маску значительно увеличить свою долю в компании», — пишет издание.

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«Ядовитой пилюлей» (poison pill) называется метод защиты от враждебного поглощения компании. Акционерам в этом случае раздаются специальные права, которые позволяют им в определенный момент приобретать акции на очень выгодных условиях, при этом для потенциального покупателя сделка остается невыгодной.

Член саудовской королевской семьи принц Аль Валид бен Таляль Аль Сауд, который является одним из акционеров Twitter, отверг предложение Илона Маска о продаже ему ценных бумаг компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социальную сеть принца.

Аль Валид бен Таляль Аль Сауд выразил мнение, что предложенная миллиардером цена в 54,2 доллара за акцию не соответствует реальной стоимости с учетом перспектив роста.

Илон Маск в свою очередь заявил, что предложение о покупке Twitter нужно поставить на голосование акционеров, поскольку отказ совета директоров идет вразрез с финансовыми интересами держателей акций.

14 апреля стало известно, что американский миллиардер и предприниматель выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. Возможная сделка оценивается в 43 миллиардов долларов.

9 апреля Маск сообщил о покупке 9,2 процента ценных бумаг Twitter за 2,89 миллиарда долларов. Это привело к росту акций компании на 26 процентов, до 49,25 доллара за штуку. Позже миллиардер сказал, что не будет входить в совет директоров Twitter. Такое решение привело к обвалу акций на 7 процентов.

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Марина Совина
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