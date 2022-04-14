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Госдеп оценил заявление Байдена о «геноциде» на Украине

Нед Прайс сообщил, что США не будут оценивать, происходит ли геноцид на Украине

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Госдепартамент США не будет самостоятельно и в одностороннем порядке оценивать, является ли происходящее на Украине геноцидом. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на брифинге для журналистов. Его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что США с партнерами по всему миру, и в частности с Украиной, в настоящее время занимаются сбором и документированием «свидетельств жестокостей и потенциальных военный преступлений». «И если этот юридический порог будет пройден, то и геноцида», — добавил он.

Прайс пояснил, что США решили самостоятельно не начинать процесс оценки происходящего, поскольку считают более эффективной «поддержку механизмов, которые в конечном счете с большей вероятностью дадут возможность привлечь виновных к ответственности».

«Если говорить о юрисдикции, которая даст возможность начать уголовное преследование, то с намного большей вероятностью это будет в таком месте, как Украина», — заявил он.

Ранее в апреле Байден, комментируя ситуацию с подорожанием топлива в стране в ходе визита в штат Айова, намекнул, что считает политику Путина применительно к Украине «геноцидом».

В Кремле такие заявления американского лидера назвали неприемлемыми. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также напомнил, что Вашингтон в новой и новейшей истории совершал «известные деяния».

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Марина Совина
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