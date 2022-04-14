Обновление для PlayStation 5 сломало настройки телевизора

На PlayStation 5 заметили отключение настроек телевизора после обновления консоли

Обновление PlayStation 5 отключило ручные настройки изображения на телевизорах. Об этом сообщил автор YouTube-канала HDTVTest.

Скачавший апдейт для PS5 блогер заявил, что после установки обновления приставка заблокировала расширенные настройки телевизора. Специалист заметил, что в новой версии ПО для консоли стало невозможным вручную отрегулировать настройки телевизора или монитора — например, функцию BFI и опцию сглаживания изображения.

По словам автора, настройки сломались из-за появления на приставке режима низкой задержки входного сигнала (ALLM, Auto Low Latency Mode), который блокирует изменение параметров оборудования. Энтузиаст уточнил, что PlayStation 5 устанавливает наиболее подходящие для ее работы настройки, фактически блокируя пользователям возможность изменять параметры.

В ходе видео автор объяснил, что опытные пользователи могут отключить функцию ALLM — для этого нужно перейти в настройки HDMI. Однако деактивация опции ограничивает максимальную частоту кадров в играх 60 кадрами в секунду. По словам ведущего канала HDTVTest, Sony должна устранить проблему, добавив в интерфейс консоли переключатель — подобный присутствует в Xbox Series X.

В конце марта пользователи консолей PlayStation рассказали о проблемах с сервисами Sony после обновления. В компании подтвердили, что после выхода апдейта наблюдались неполадки в работе PlayStation Now.