Sony отложила выход шлема PlayStation VR 2

Аналитик Росс Янг заявил, что выход шлема PlayStation VR 2 состоится не раньше 2023 года

Релиз шлема PlayStation VR 2 от Sony отложили до 2023 года. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании Display Supply Chain Consultants.

Специалист компании Росс Янг (Ross Young) заявил, что японская корпорация выпустит шлем виртуальной реальности нового поколения не раньше 2023 года. Аналитик отметил, что не знает причину задержки. Также автор подчеркнул, что Sony изначально могла запланировать появление гарнитуры в продаже в 2023 году, однако разработчики и пользователи ожидали релиз девайс до конца 2022 года.

Также в DSCC спрогнозировали рост интереса рынка к сегменту устройств виртуальной реальности. По оценке компании, поставки шлемов и прочих VR-устройств в 2022 году впервые достигнут двухзначных цифр — 15,8 миллиона единиц. В связи с этим Росс Янг констатировал, что своим решением Sony может пропустить отличный шанс занять весомую долю на рынке и хорошо заработать.

По оценке компании, более 80 процентов поставок VR-гарнитур придется на Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В DSCC отметили, что большая часть шлемов виртуальной реальности имеют IPS-матрицу, однако в скором времени на рынке появятся образцы с более качественными AMOLED-экранами.

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения в конце февраля. PlayStation VR 2 поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя, разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов.