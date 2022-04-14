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Путин рассказал о последствиях замены российских энергоресурсов

Президент Путин заявил о болезненных последствиях замены российских энергоресурсов

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал о последствиях замены российских энергоресурсов альтернативными. Его слова приводит РИА Новости.

«Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике», — сказал он и добавил, что последствия подобного шага могут стать болезненными для инициаторов подобной политики.

Также Путин сказал, что Запад пытается возложить на Россию собственные просчеты в энергетике. «Изначально серьезные специалисты и аналитики предупреждали, причем публично говорили, что ускоренный зеленый переход на практике невозможно будет осуществить без больших издержек. Так все и оказалось на деле», — приводит его слова ТАСС.

Еще он обвинил страны Запада в задержке оплаты российского газа. «Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей», —сказал он.

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Платон Щукин
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