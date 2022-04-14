В Татарстане заготовили почти полтонны семян хвойных пород

Республика Татарстан с начала 2022 года заготовила 448 килограммов семян хвойных пород

Республика Татарстан с начала 2022 года заготовила для высадки почти полтонны семян хвойных пород. Об этом сообщает «Татар-информ».

Отмечается, что с января в регионе собрали 448 килограммов семян, из них 378 килограммов сосны, 65 килограммов ели и пять килограммов лиственницы. Лидерами по заготовке оказались Мамадышский, Арский, Мензелинский и Сабинский лесные хозяйства.

Сбор проводился в рамках проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», согласно которому республике необходимо заготовить не менее 11,4 тысячи килограммов семян. Цель планируется достигнуть во втором полугодии 2022-го.

Ранее сообщалось, что в Сочи в 2022 году появятся пять новых особо охраняемых природных зон местного значения. Такой статус уже получили три сквера в Центральном и Хостинском районах города.