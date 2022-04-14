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В Кремле ответили на вопрос о возможном размещении ядерного оружия на Балтике

Песков заявил, что план укреплению западных рубежей рассмотрят на совещании с Путиным

Фото: Алексей Никольский / Reuters

Предложения по укреплению западных рубежей и усилению западного фланга будут рассмотрены на отдельном совещании с президентом России Владимиром Путиным. Так на вопрос о возможном размещении ядерного оружия на Балтике ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин», — заявил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что вопрос об усилении западных рубежей поднимался неоднократно. В частности, напомнил Песков, есть действующее поручение президента Министерству оборону России предоставить предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО.

Песков рассказал, что министр обороны Сергей Шойгу пока не предоставил российскому президенту Путину идеи об укреплении западных рубежей, так как на это требуется время.

Ранее сообщалось, что Путин поручил главе Минобороны Шойгу подготовить отдельный доклад по поводу усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО и поддержал предложение главы министерства передать трофейную технику западного производства и оружие, в том числе танки и комплексы Javelin, в Донбасс.

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Варвара Кошечкина
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