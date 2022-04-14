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Минобороны сообщило об уничтожении украинского вертолета и беспилотника

Минобороны доложило, что на аэродроме «Днепр» уничтожен вертолет ВСУ Ми-8 и беспилотник

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

За минувшие сутки, 13 апреля, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, военные объекты ликвидированы на аэродроме «Днепр». Также там уничтожен истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) МиГ-29.

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Конашенков рассказал, что за сутки российская оперативно-тактическая операция поразила 48 военных объектов Украины. Среди них — артиллерийская батарея, два пункта управления и радиолокационная станция. Всего с начала проведения операции ВС России поразили 131 самолет, 104 вертолета и 448 беспилотников ВСУ.

Накануне Минобороны предупредило Украину о возможном ударе по центру принятий решений в Киеве в случае, если украинские войска продолжат атаки по территории России. Конашенков подчеркнул, что в атаках ВСУ оборонное ведомство видит попытки диверсий.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет по изначальному плану Генштаба.

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Анастасия Шейкина
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