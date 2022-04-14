«ВКонтакте» прокомментировала сообщения о сбое в соцсети

«ВКонтакте» после сообщений о сбое заявила, что соцсеть работает в обычном режиме

Пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» отреагировала на жалобы на сбой в работе площадки, которые пользователи оставили на портале Downdetector. Комментарий представителей платформы приводит РИА Новости.

«Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают в обычном режиме», — заявили агентству в пресс-службе соцсети. По словам собеседников, сбоев или других неполадок в работе площадки нет.

О проблемах с доступом к соцсети пользователи «ВКонтакте» сообщили на Downdetector днем 14 апреля. Согласно отчету сервиса, всего было оставлено более 500 жалоб. Большинство юзеров указали на неполадки с веб-сайтом и приложением площадки.

Ранее также сообщалось о сбое в работе видеохостинга YouTube. С проблемами столкнулись пользователи ресурса из ряда стран, включая Россию.

5 апреля стало известно о неполадках в работе популярного в России сервиса для прослушивания музыки «Яндекс.Музыка». Жалобы на сбой оставили более 2000 человек. О проблемах сообщили преимущественно жители России и Белоруссии.