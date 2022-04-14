Возможную блокировку YouTube в России сочли неэффективной

Эксперт Хафизов счел, что большинство россиян не заметят замедления или блокировки YouTube

Замедление трафика YouTube или его блокировка на территории России вряд ли даст какой-то эффект, большинство россиян этого даже не заметят, убежден специалист по YouTube-продвижению, основатель агентства VinerMedia Винер Хафизов. Об основной проблеме такого способа ограничения сервисов он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Российской Федерации Екатерина Мизулина заявила, что если YouTube не будет выполнять требования Роскомнадзора, то он не оставит государству иного выбора, кроме как применять технические меры, например, замедлять трафик платформы.

«Замедлить YouTube, конечно, возможно, произошло же замедление Instagram [соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена], или, как они говорят, блокировка. Но к чему это приведет? Он может притормаживаться при просмотре, при открытии, но большинство людей, кому нужны интернет-ресурсы, уже скачали VPN и аналогичные сервисы, и даже если YouTube объявят заблокированным, они могут и не заметить этого», — поделился Хафизов.

Он также предположил, что заявление о возможном замедлении трафика было сделано, так как контролирующие органы понимают, что полностью блокировать ресурс не получится. Интернет-эксперт Антон Меркуров согласился с тем, что технические меры по отношению к платформе не окажут должного эффекта.

«Техническая реализация не имеет никакого значения, потому что вы можете просто поставить себе VPN и все. А если вы себе VPN не ставите, вам можно делать медленный YouTube, вам можно заблокировать все сайты, вам можно вообще отключить интернет, сказать: все, нельзя больше пользоваться. Так оно и работает», — отметил Меркуров.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил, что YouTube могут заблокировать в России, если сервис не изменит политику в отношении российских каналов. При этом депутат счел провокацией блокировку канала Госдумы «Дума ТВ».

О том, что Google заблокировал YouTube-канал Госдумы «ДумаТВ», стало известно 9 апреля. В марте сервис также ограничил доступ к каналам российских СМИ. Кроме того, платформа полностью приостановила все функции монетизации для пользователей из России.