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Северная Македония решила выслать еще шестерых российских дипломатов

Северная Македония объявила о высылке еще шестерых российских дипломатов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Северная Македония объявила о признании еще шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Об этом решении сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала это решение и заявила, что Москва предпримет ответные шаги на эти «недружественные действия».

Еще в конце марта власти страны объявили о высылке пятерых российских дипломатов.

Россия пообещала предпринять аналогичные шаги в ответ на «недружественные действия» западных стран. Как считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высылка дипломатов сужает возможности для общения в беспрецедентных условиях — на фоне спецоперации России на Украине. Из стран Европы выслали десятки российских дипломатических работников, причиной такого решения называли обвинения в шпионаже или реакцию на боевые действия на территории Украины.

Елизавета Наумова
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