В московском салоне красоты клиентки начали расплачиваться сумками Chanel

«Газета.Ru»: в московском салоне красоты разрешили оплачивать услуги сумками Chanel

Генеральный директор московского центра красоты и здоровья Elysion Екатерина Рязанова разрешила оплачивать услуги клиенткам сумками Chanel. Комментарий руководителя салона приводит «Газета.Ru».

По словам Рязановой, некоторое время назад одна из посетительниц забыла дома банковскую карту. Поскольку система мобильных платежей Apple Pay уже не работала, девушка предложила взамен на оказанный комплекс процедур свою сумку бренда Chanel. Впоследствии другие посетительницы тоже начали поступать подобным образом. «Сегодня была уже четвертая клиентка за неделю. Им эта идея понравилась», — рассказала директор салона.

Кроме того, Рязанова заявила, что в ближайшее время собирается сделать прайс-лист, где вместо денежной суммы цена будет указана в изделиях французского бренда. «Клиентки оставляют нам свою сумку, наша сотрудница оценивает ее по рыночной стоимости, и мы озвучивает цену, по которой готовы ее принять», — объяснила руководительница, отметив, что при этом они не планируют выдавать сдачу.

Ранее в апреле сообщалось, что магазин французской люксовой марки Chanel в Москве обклеили стикерами с Адольфом Гитлером после скандала с россиянами в ОАЭ. Это произошло, после того как бутики модного дома Chanel, которые расположены в Париже, также обклеили стикерами с изображением Гитлера из-за скандала с российскими покупателями.

Соответствующие изображения начали размещать на магазинах Chanel после того, как зарубежным магазинам данной марки запретили продавать товар жителям России. О данном запрете ранее рассказала блогерша Лиза Литвин. Женщина разместила в сети фотографию с сиреневой сумкой бренда и отметила, что сотрудники магазина в ОАЭ отказали ей в покупке аксессуара. «Мне не продали сумку потому, что я из России! С сегодняшнего дня у них постановление, что они могут продать ее только в том случае, если я подпишу бумагу, что я не везу ее в Россию и не буду носить ее там!» — написала Литвин.

В то же время французский модный дом Chanel объяснил, что отказ в продаже их продукции россиянам связан с санкциями, которые компания должна соблюдать. «Chanel, являясь международной компанией, соблюдает требования законодательства, применимые к ее деятельности и сотрудникам в любой стране мира, включая экономические санкции», — заявили в компании.