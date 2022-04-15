Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов

Тренер «Баварии» Нагельсманн рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал об угрозах в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Материал «Би-Би-Си» процитировал Sports.ru.

34-летний специалист отметил, что спокойно воспринимает критику и подчеркнул, что она закономерна после поражений команды. «Это нормально и с этим можно справиться», — добавил он.

Вместе с тем Нагельсманн озвучил, что в социальных сетях он столкнулся с сотнями угроз смерти. «Одно дело, когда кто-то хочет убить именно меня, но они упоминают мою мать. А она вообще не интересуется футболом», — отметил он.

«Бавария» не сумела пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Сильнейшим в двухматчевом противостоянии оказался испанский «Вильярреал», который обыграл мюнхенцев с минимальным счетом дома, а ответный матч свел к ничьей (1:1).