Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Динамо М
0:1
2-й тайм
live
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Специя
0:1
1-й тайм
live
Интер М
Италия - Серия А|33-й тур
Милан
Сегодня
22:00 (Мск)
Дженоа
Италия - Серия А|33-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Рубин
Россия - Премьер-Лига|25-й тур
Спорт

Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов

Тренер «Баварии» Нагельсманн рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Юлиан Нагельсманн

Юлиан Нагельсманн. Фото: Alexandra Beier / AP

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал об угрозах в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Материал «Би-Би-Си» процитировал Sports.ru.

34-летний специалист отметил, что спокойно воспринимает критику и подчеркнул, что она закономерна после поражений команды. «Это нормально и с этим можно справиться», — добавил он.

Вместе с тем Нагельсманн озвучил, что в социальных сетях он столкнулся с сотнями угроз смерти. «Одно дело, когда кто-то хочет убить именно меня, но они упоминают мою мать. А она вообще не интересуется футболом», — отметил он.

«Бавария» не сумела пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Сильнейшим в двухматчевом противостоянии оказался испанский «Вильярреал», который обыграл мюнхенцев с минимальным счетом дома, а ответный матч свел к ничьей (1:1).

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Американские дроны-камикадзе применили против российских танков в ДНР
Искусственному интеллекту нашли применение в творчестве
В мире заметили признаки «криптооттепели»
Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Врач назвал доступные способы укрепить легкие после пневмонии
Безработного и водителя отправили в колонию за убийство россиян и разбой
На смартфонах Samsung заметили загадочные полосы
В Москве заметили пропажу одного типа квартир
Захарова раскритиковала власти Молдавии за запрет георгиевской ленты
Италия возобновила работу посольства на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.