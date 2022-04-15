Тренер «Баварии» рассказал об угрозах смерти после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал об угрозах в свой адрес после вылета команды из Лиги чемпионов. Материал «Би-Би-Си» процитировал Sports.ru.
34-летний специалист отметил, что спокойно воспринимает критику и подчеркнул, что она закономерна после поражений команды. «Это нормально и с этим можно справиться», — добавил он.
Вместе с тем Нагельсманн озвучил, что в социальных сетях он столкнулся с сотнями угроз смерти. «Одно дело, когда кто-то хочет убить именно меня, но они упоминают мою мать. А она вообще не интересуется футболом», — отметил он.
«Бавария» не сумела пройти в полуфинал Лиги чемпионов. Сильнейшим в двухматчевом противостоянии оказался испанский «Вильярреал», который обыграл мюнхенцев с минимальным счетом дома, а ответный матч свел к ничьей (1:1).