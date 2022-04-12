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«Вильярреал» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира

«Вильярреал» сыграл вничью со счетом 1:1 с «Баварией» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Мюнхенская «Бавария» дома сыграла вничью с испанским «Вильярреалом» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц Арене» и завершилась со счетом 1:1. Гол нападающего Роберта Левандовски вывел мюнхенцев вперед на 52-й минуте. На 88-й минуте счет сравнял полузащитник испанцев Самуэль Чуквуезе.

В первом матче «Вильярреал» обыграл «Баварию» со счетом 1:0. Таким образом, испанская команда выбила соперника из Лиги чемпионов и вышла в полуфинал турнира.

13 февраля пройдут два последних четвертьфинальных матча. Английский «Ливерпуль» примет португальскую «Бенфику», а английский «Манчестер Сити» на выезде сыграет с мадридским «Атлетико». Обе встречи начнутся в 22:00 по московскому времени.

Анастасия Борисова
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