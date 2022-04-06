«Вильярреал» обыграл «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

«Вильярреал» обыграл «Баварию» в матче четвертьфинала Лиги чемпионов, забил Арно Данджума

Испанский «Вильярреал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на испанском «Эстадио де ла Серамика» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на восьмой минуте забил полузащитник Арно Данджума.

Ответный матч между командами пройдет 12 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

5 апреля состоялись две первые четвертьфинальные встречи. «Ливерпуль» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» со счетом 3:1, а «Манчестер Сити» выиграл с минимальным счетом у мадридского «Атлетико».