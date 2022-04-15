Российские авиакомпании нашли способ противостоять санкциям

«Аэрофлот» сократит эксплуатацию самолетов зарубежного производства

Крупнейшие российские авиакомпании нашли способы избежать кризиса перевозок и противостоять авиационным санкциям. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам начальника отдела управления сетью и доходами внутренних воздушных линий компании «Аэрофлот» Евгения Скоробогатова, перевозчику придется сократить эксплуатацию самолетов зарубежного производства, чтобы продлить срок их службы.

Он добавил, что в настоящий момент каналы поставок комплектующих для Airbus и Boeing пока не налажены. При этом Скоробогатов подчеркнул, что ограничения не повлияют на стоимость авиабилетов. «70 процентов кресел у нас реализуется дешевле себестоимости, поэтому наши рейсы в целом доступны для широкого круга населения», — завил он.

Об антикризисных мерах также рассказал начальник отдела стратегического планирования S7 Airlines Константин Пьянков. Он призвал продлить программу субсидирования семейных авиаперевозок по льготным тарифам — в 2021 году на нее было выделено 1,35 миллиарда рублей.

«Сегодня все говорят о доступности перевозки. Но если не стимулировать спрос, самолеты будут лететь пустыми. Поэтому мы со своей стороны видим первоочередной задачей именно стимулирование спроса», — объяснил Пьянков.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство направит авиакомпаниям 19,5 миллиарда рублей на возврат денег за отмененные из-за санкций рейсы. Субсидии выделены из резервного фонда по поручению президента России.