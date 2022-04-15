Бразильский журналист рассказал о цензуре в западных СМИ из-за Украины

Журналист Эскобар рассказал о блокировке независимых СМИ на Западе из-за Украины

Европейские страны и США стараются не допустить появления в медиапространстве альтернативных точек зрения по ситуации на Украине. Об этом в интервью иранскому телеканалу Press TV заявил бразильский журналист и политический аналитик Пепе Эскобар.

По его словам, в последнее время в социальных сетях все чаще блокируют СМИ, освещающие события на Украине в несхожем с западной позицией свете. Аналитик также рассказал, что его заблокировали в Twitter.

Эскобар уверен, что такие проявления цензуры свидетельствуют о невыполнении западной пропагандой своих задач. «Они в абсолютном отчаянии, потому что им нужно выиграть пиар-войну за западную аудиторию. В России они ее уже потеряли. (...) Допускается только одна точка зрения. Такая повестка исходит из Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, а нам, независимым голосам, постепенно затыкают рты», — рассказал аналитик.

Журналист обратил внимание, что альтернативная точка зрения предполагает освещение событий «как есть». В частности, к ней относятся заявления о бедственном положении ВСУ. Эскобар выразил надежду, что скоро в мире появятся индийские, иранские, пакистанские, африканские и латиноамериканские платформы, «и это будет концом больших технологий, контролирующих социальные сети».

Ранее министерство иностранных дел (МИД) России обвинило платформу Twitter в цензуре. В дипломатическом ведомстве указали на то, что компания скрыла за уведомлением о «нарушении правил платформы» публикацию на официальном аккаунте МИД России на английском языке, где были размещены основные тезисы заявления Минобороны России о провокации в украинском населенном пункте Буча.