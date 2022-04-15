Андрей Воробьев встретился с готовящейся взять под опеку детей из ЛДНР семьей

Андрей Воробьев встретился с семьей, которая возьмет под опеку детей из ЛДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в городском округе Истра встретился с семьей, которая уже на следующей неделе возьмет под опеку детей из ЛДНР. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

«В Подмосковье большое количество людей, которые воспитывают приемных детей. Благодаря вам и таким как вы, нам удалось уйти от детских домов, — сказал губернатор. — Мы встречались с омбудсменом, человеком, который защищает детей на Донбассе, — там большое количество сирот разных возрастов, к сожалению. Первых 28 — мы приглашаем, усыновляем их, и это только начало. Я знаю, что вы берете двух девочек, хотел вас поблагодарить».

Ольга и Александр уже воспитывают 6 приемных детей с ограниченными возможностями здоровья. Двое мальчиков 3 и 7 лет — родом из ДНР. Супруги взяли малышей под опеку, когда свои сыновья выросли. Еще одного приемного ребенка они уже поставили на ноги — сейчас у Кристины своя семья.

«Когда я забирала Яну и Лешу из Челябинской области, Кристина тоже была в этом детском доме. Подошла и говорит: "А вы Яну забираете?" Я ей говорю: "Да, моя хорошая, а что случилось?" Она: "Мам, а забери меня!" И как я могла ее там оставить? Шла за двоими, забрала троих», — поделалась с губернатором своей историей Ольга.

Уже на следующей неделе семья станет еще больше. Сестренок из Донбасса, 9-летнюю Олесю и 11-летнюю Вику, ждут здесь с нетерпением. Взять детей под опеку стало возможным благодаря гуманитарному проекту, инициированному губернатором Московской области.

«У нас ожидается еще пополнение — дети из Украины, из Донбасса, которые сейчас находятся в очень тяжелых условиях. Мы готовы принять их, протянуть руку помощи, оказаться для них той семьей, которой они достойны, чтобы ребята могли расти, развиваться, получить нормальное детство», — сказала Ольга.

Гуманитарный проект предлагает поиск родственников ребят из ЛДНР в базах данных нашей страны, Красного креста. Если они не найдутся, то область готова организовывать временную опеку, а в дальнейшем и усыновление.

28 детей из ЛДНР, оставшиеся без родителей, приедут в Подмосковье уже в ближайшие дни. В том числе 4 ребенка с инвалидностью. Всех их разместят в 11 приемных семьях из 9 городских округов: Талдом, Богородский, Клин, Истра, Луховицы, Домодедово, Чехов, Волоколамск, Серпухов.

По поручению губернатора Московской области сформирован реестр из 108 приемных семей, готовых принять под временную опеку около 120 детей из ДНР и ЛНР. Это действующие приемные семьи, имеющие опыт воспитания детей-сирот и жилищные условия. Есть и те, кто может взять ответственность за ребят с особенностями развития и инвалидностью.

Московская область имеет большой опыт устройства детей в приемные семьи. С 2013 года в регионе закрыли все 44 детских дома, последние 7 — в 2021-м. Почти 2 тысячи ребят, 97 процентов всех детей-сирот, обрели семьи.

В регионе работает 6 центров, в которых проживают дети-сироты, а также ребята из неблагополучных семей до устройства их в приемные семьи (не более трех месяцев): «Созвездие» в Рузе, «Доверие» в Щелкове, «Семья и Дом» в Орехово-Зуеве, «Преображение» в Егорьевске, «Вдохновение» в Коломне и «Непоседы» в Балашихе. Сегодня в них живет 85 ребят.

Впервые губернаторский проект по поиску родственников детей, оказавшихся в зоне проведения специальной операции, а также устройству детей-сирот из ЛДНР в приемные семьи в России был представлен на прошлой неделе во время визита подмосковной делегации в Донецк. На встрече тогда присутствовали глава ДНР Денис Пушилин, первый вице-спикер СФ РФ, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин.

Приемные семьи в Московской области ежемесячно получают выплату от 33 до 65 тысяч рублей на ребенка в зависимости от его возраста и здоровья, компенсацию за проезд на общественном транспорте и стипендию губернатора за обучение — 6 тысяч рублей. Также выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и путевку на отдых для всех членов семьи — по 6900 рублей каждому.

Всем детям-сиротам региона по достижению совершеннолетия предоставляется жилье — это благоустроенные квартиры, площадью не менее 27 квадратных метров. В этом году планируется выделить квартиры для 834 человек.

