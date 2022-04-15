Сотни американцев лишились домов из-за стихийного бедствия

Reuters: лесной пожар в Нью-Мексико лишил домов сотен американцев

Сотни американцев лишились домов, и двое погибли из-за стихийного бедствия в американском штате Нью-Мексико. Сильный лесной пожар вынудил жителей поселка Руидозо эвакуироваться из жилищ, пишет Reuters.

Пара пенсионеров не смогла спастись — их останки обнаружили в четверг, 14 апреля, в сгоревшем доме. По словам родственников погибших, пожилые люди отстали от группы во время эвакуации. О других смертях после так называемого Пожара МакБрайда (McBride Fire) пока не сообщалось. С 12 апреля сгорели 207 домов, огонь покрыл 2,3 тысячи гектаров земли. Ветер скоростью 144 километра в час продвигал пламя через лесистые каньоны, где располагались дома, более пяти тысяч людей покинули жилье.

14 апреля к горящему поселку отправили больше пожарных, рассчитывая, что ветер ослабнет до 32 километров в час и даст специалистам возможность подавить огонь. Как и в прочих юго-западных штатах, в этом году сезон пожаров в Нью-Мексико начался раньше обычного. Это произошло из-за сильнейшей за последние 500 лет засухи на фоне глобального потепления. Пожар МакБрайда стал самым разрушительным в штате за предыдущие десять лет.

Ранее Административно-бюджетное управление США (OMB) оценило стоимость изменения климата для страны. Согласно оценке экспертов, ежегодно властям придется тратить от 25 до 128 миллиардов долларов на устранение последствий стихийных бедствий, страхование от наводнений, защиту урожая и медицинскую страховку. В ОМВ отметили, что расходы на тушение лесных пожаров могут стоить 9,6 миллиарда долларов ежегодно.