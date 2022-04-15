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Украинцы начали возвращаться из Молдавии домой

Прибалтийское СМИ Delfi заявило о возвращении украинских беженцев из Молдавии на родину

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Украинцы из Молдавии начали возвращаться на родину. На границе вновь появились очереди, но на этот раз — в обратном направлении. О постепенном возвращении беженцев обратно на Украину пишет прибалтийское СМИ Delfi.

«Я понимаю, что война не закончилась, там страх что творится. В Одессе постоянная воздушная тревога, но мы соскучились по близким, решили хоть ненадолго вернуться», — объяснила одна из беженок решение поехать на Украину. По ее словам, многие женщины и дети намерены хотя бы временно увидеться с мужьями и отцами, которых не выпускают из страны из-за закона о мобилизации.

Другая беженка рассказала, что устала от попрошайничества и отсутствия нормальных бытовых условий. «Жизнь беженцев — как жизнь бездомных. У нас ничего нет, а если что-то нужно — надо просить у чужих людей. Каждый раз чувствуешь себя неловко, но выхода нет», — поделилась женщина.

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Беженцы возвращаются на Украину на специальном автобусе, который доставляет их из Молдавии в Одессу. Хотя не все люди являются уроженцами этого города, по сообщению СМИ, они стоят в очередях, чтобы побывать поближе к дому.

Тем временем власти Молдавии жалуются на проблемы с гуманитарной помощью и просят страны Европейского союза ускорить прием украинцев у себя. По последним данным, в стране находятся свыше 300 тысяч беженцев из Украины.

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Дмитрий Настасьев
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