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Разъяренные россияне жестоко избили переехавшего дорогу на велосипеде школьника

В Хакасии водитель машины с пассажирами избили школьника, нарушившего ПДД на велосипеде

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хакасии водитель машины и его пассажиры жестоко избили девятиклассника, переехавшего дорогу на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел в Абакане. Мать 16-летнего школьника рассказала, что он нарушил правила дорожного движения (ПДД), катаясь на перекрестке улиц Советской и Кравченко. Это не понравилось одному из водителей. Разъяренные россияне вышли из машины и начали бить мальчика по голове. Когда на происходящее обратили внимание прохожие, нападавшие скрылись.

По информации канала, школьник находится в больнице. Врачи обнаружили у него трещину скуловой кости и сотрясение, из-за которого начались проблемы с памятью.

Полиция задержала виновника и выясняет подробности происшествия.

Ранее в Башкирии 31-летний мужчина избил девятилетнего школьника. Он объяснил свой поступок тем, что дети выкрикивали в его сторону ругательства. Также появилось видео инцидента. На кадрах видно, как мужчина догоняет ребенка и бьет его кулаками.

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Константин Лысяков
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