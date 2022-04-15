Бельгийский игрок «Спартака» рассказал о принятом легионерами клуба решении

Бельгийский игрок «Спартака» Кофрие заявил, что легионеры клуба решили доиграть сезон

Бельгийский защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о проведенном легионерами московского клуба собрании. Об этом сообщается на официальном сайте красно-белых.

По его словам, футболистами было принято решение доиграть до конца как минимум нынешний сезон. «Все без исключения высказались о том, что готовы сплотиться, не бросать и поддержать клуб в такой момент. Существуют внешние факторы, но есть коллектив, который нужно уважать», — заявил Кофрие.

Бельгиец также высказался о форварде «Спартака» Джордане Ларссоне, который решил приостановить действие контракта с москвичами и перейти в шведский АИК. «У всех нас есть личная жизнь и обстоятельства. Не берусь его осуждать», — отметил защитник.

Иностранные футболисты начали покидать РПЛ на фоне санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Российские сборные и клубы были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Игрокам разрешили приостанавливать контракты с российскими клубами и покидать их расположение.

