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При взрыве в московском частном доме пострадал человек

В ТиНАО в частном доме произошел взрыв, один человек пострадал

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В частном доме в поселении Воскресенское в ТиНАО произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает АГН «Москва».

По данным источника агентства, в доме взорвалось неустановленное устройство. В результате происшествия один человек получил осколочные ранения.

На данный момент на место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее в гаражном кооперативе «Поляна» в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске произошел взрыв газа. В результате инцидента пострадали два человека, погибших нет. Также оказались разрушены три гаража. Причина взрыва уточняется.

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Никита Абрамов
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