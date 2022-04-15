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Спорт

Названа выделенная на поддержку российского спорта сумма

Вице-премьер Чернышенко заявил, что на поддержку спорта пойдет более миллиарда рублей

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал сумму, выделенную на поддержку отечественного спорта. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Чернышенко заявил, что более 800 миллионов рублей из федерального бюджета пойдет на модернизацию и создание новых тренировочных баз. Кроме того, на закупку спортивного оборудования было выделено более миллиарда рублей.

30 марта Чернышенко заявил, что санкции со стороны западных стран оказывают оздоравливающий эффект на российский спорт. По его словам, в стране продолжают проводить соревнования и строить спортивные объекты.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В шахматах, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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