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В правительстве заявили об оздоравливающем эффекте санкций для спорта в России

Вице-премьер Чернышенко заявил, что санкции оказывают положительный эффект на спорт в РФ

Фото: Globallookpress.com

Санкции со стороны западных стран оказывают оздоравливающий эффект на российский спорт. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, правительство находится в постоянном контакте с федерациями и готово оперативно реагировать. «Санкционная политика оказывает на нас свое влияние, но это несет положительный эффект. Мы продолжаем проводить спортивные соревнования, строить дворцы, благодарим страну за поддержку», — заявил Чернышенко.

25 марта о последствиях долгосрочного отстранения россиян от международных соревнований рассказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. «Один пропущенный год для нас — десять шагов назад», — заявила она.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.

Алексей Гусев
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