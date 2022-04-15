Роспотребнадзор поучаствует в иске к Apple после ухода компании из России

«Известия»: Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple после ухода компании из России

Роспотребнадзор примет участие в иске к Apple после того, как компания заявила об уходе из России и приостановила продажи своей продукции. Об этом сообщают «Известия».

Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению заявление от «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу ООО «Эппл Рус», в котором содержится требование признать противоправными приостановку ответчиком импорта, продажи и техобслуживания.

«Общественная организация требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры», — отмечает издание.

Роспотребнадзор уведомил суд о вступлении в дело с целью дать заключение. Ведомство озвучит позицию в суде после ознакомления с материалами дела и пояснениями сторон.

Как заявил глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, первое заседание состоится в ближайшее время. Он отметил, что сотни российских пользователей жалуются на снижение качества работы устройств, в частности из-за отключения Apple Pay, удаления из App Store популярных приложений и отсутствия послегарантийного ремонта.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что сервисы Google Play и App Store могут ограничить доступ к скачиванию приложений в стране. В связи с этим он призвал IT-специалистов начать работать над созданием отечественной замены зарубежных маркетплейсов.

