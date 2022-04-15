Немцев научат мыться по-новому

Глава Федерального сетевого агентства Германии предложил жителям реже принимать душ

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер заявил о необходимости жителям страны реже мыться для экономии энергии, передает N-TV.

По его словам, в случае запрета на поставку российского топлива запасов у страны хватит до конца лета или начала осени. Затем немецкие газовые хранилища полностью опустеют. Чтобы избежать этого, жителям Германии необходимо по-новому экономить энергию.

«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю при газовом отоплении, придется задать себе снова», — заявил чиновник ведомства, ранее отвечавшего за сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее учить жителей страны экономить энергию взялся министр экономики Германии Роберт Хабек, предложив заменить машины на велосипеды или поезда. По прогнозу пяти исследовательских институтов страны, эмбарго Евросоюза на импорт энергоносителей из России приведет к экономическому кризису в Германии и потере сотен тысяч рабочих мест.