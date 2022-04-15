Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Немцев научат мыться по-новому

Глава Федерального сетевого агентства Германии предложил жителям реже принимать душ

Фото: Skyler King / Unsplash

Глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер заявил о необходимости жителям страны реже мыться для экономии энергии, передает N-TV.

По его словам, в случае запрета на поставку российского топлива запасов у страны хватит до конца лета или начала осени. Затем немецкие газовые хранилища полностью опустеют. Чтобы избежать этого, жителям Германии необходимо по-новому экономить энергию.

«Вопрос о том, действительно ли вам по-прежнему необходимо принимать горячий душ семь раз в неделю при газовом отоплении, придется задать себе снова», — заявил чиновник ведомства, ранее отвечавшего за сертификацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее учить жителей страны экономить энергию взялся министр экономики Германии Роберт Хабек, предложив заменить машины на велосипеды или поезда. По прогнозу пяти исследовательских институтов страны, эмбарго Евросоюза на импорт энергоносителей из России приведет к экономическому кризису в Германии и потере сотен тысяч рабочих мест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава «Роснано» попросил генпрокурора проверить работу компании при Чубайсе
Рэперша Карди Би впервые показала лицо сына и рассекретила его имя
Эквадорец предстанет перед судом за контрабанду в Россию кокаина
Олейник раскрыл отношение UFC к выходу россиян на бои с триколором
«Роскосмос» запустит «Донбасс» к МКС
Домохозяйка с ожирением заработала миллионы рублей благодаря поеданию фастфуда
В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом
Назван самый богатый чиновник в правительстве России
Раскрыты доходы Пескова
«Снежная Королева» объяснила отказ от меха норки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.