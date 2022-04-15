Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Минобороны Казахстана коснулись темы Украины по итогам заседания ОДКБ

Минобороны Казахстана отрицательно оценило возможность отправки военных на Украину

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На состоявшемся 14 апреля заседании военного комитета стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тема российской спецоперации на Украине не рассматривалась, сообщили в Минобороны Казахстана. Заявление ведомства передает РИА Новости.

«На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился (...). Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается», — заявили в пресс-службе ведомства.

Механизм работы ОДКБ ранее называли возможностью отправить вооруженные силы стран-союзников России на Украину. В случае если военный блок решит поддержать российскую спецоперацию, войска его стран-участников присоединяться к выполнению поставленных задач. Однако на нынешнем заседании ОДКБ темы Украины не коснулись.

При этом военное взаимодействие стран-членов ОДКБ остается актуальным. Стороны договорились провести осенью 2022 года серию военных учений на территории Казахстана.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Помощник Путина предупредил о новых санкциях против России
Названа стоимость Xiaomi Redmi Note 11 в России
Российские компании начали присматриваться к восточным биржам
Сенатор в США рассказал о жизни Гитлера ради принятия законопроекта
Российская биатлонистка прокомментировала исключение из сборной Украины
Контрабанду 167 килограммов янтаря пресекли российские таможенники
Италия отказалась платить за российский газ рублями
Разъяренные россияне жестоко избили переехавшего дорогу на велосипеде школьника
Борющийся с тяжелым заболеванием Юдашкин впервые за долгое время вышел в свет
Крупные перевозчики отказались поставлять российскую продукцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.