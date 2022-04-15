В Минобороны Казахстана коснулись темы Украины по итогам заседания ОДКБ

Минобороны Казахстана отрицательно оценило возможность отправки военных на Украину

На состоявшемся 14 апреля заседании военного комитета стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) тема российской спецоперации на Украине не рассматривалась, сообщили в Минобороны Казахстана. Заявление ведомства передает РИА Новости.

«На повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился (...). Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается», — заявили в пресс-службе ведомства.

Механизм работы ОДКБ ранее называли возможностью отправить вооруженные силы стран-союзников России на Украину. В случае если военный блок решит поддержать российскую спецоперацию, войска его стран-участников присоединяться к выполнению поставленных задач. Однако на нынешнем заседании ОДКБ темы Украины не коснулись.

При этом военное взаимодействие стран-членов ОДКБ остается актуальным. Стороны договорились провести осенью 2022 года серию военных учений на территории Казахстана.

