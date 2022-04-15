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Киев оказался частично обесточен после взрывов

В Киеве отключилось электричество после взрывов в ночь на 15 апреля

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев оказался частично обесточен после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на пятницу, 15 апреля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что электричество пропало в части украинской столицы. Об ущербе и пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России за сутки поразили 132 военных объекта на Украине, в том числе ракетно-артиллерийский склад. Кроме того, в Великой Новоселке, Теминовке, Ивановке, Краматорске и Богородичном были поражены шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что в случае продолжения украинскими войсками атак по объектам на территории России с ее стороны может последовать удар «по центрам принятия решений» в Киеве.

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Алевтина Запольская
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