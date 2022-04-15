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Овечкин повторил достижение Халла в НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин повторил достижение Бретта Халла по сыгранным матчам в НХЛ

Фото: Dan Hamilton-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин повторил достижение американского Бретта Халла и сравнялся с ним по количеству сыгранных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) матчей. Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча против «Торонто Мейпл Лифс» (3:7) стала для 36-летнего российского спортсмена 1269-й в НХЛ. Халл, выступавший с 1985-го по 2005-й, набрал за этот период 1391 очко, а Овечкин уже 1405 очков.

13 апреля Овечкин забросил 776-ю шайбу за карьере в матче против «Филадельфии Флайерс». Таким образом, форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от идущего вторым канадца Горди Хоу до 25 голов. Лучшим снайпером в истории НХЛ является канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Анастасия Борисова
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