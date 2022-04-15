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Украинец рассказал о любящих роскошные вечеринки россиянах на Пхукете

Выходец из Украины рассказал о вечеринках в Таиланде для россиян за 10 тысяч евро

Фото: Shutterstock

Выходец из Украины, живущий в Таиланде, рассказал об организации роскошных вечеринок для богатых россиян на Пхукете. Его слова приводит международное французское радио (RFI).

По словам мужчины, зажиточные россияне любят посещать тематические вечера по мотивам сказки «Аладдин» или в стиле романа и фильма «Великий Гэтсби». Он отметил, что на организацию одного мероприятия может уйти около 10 тысяч евро (примерно 894 тысячи рублей).

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«Они любят тематические вечера в стиле "Аладдина" с танцовщицами и фокусниками. Лучше всего заходят вечеринки в стиле Гэтсби: женщины в вечерних платьях, мужчины в смокингах, свечи, всюду золото... Они обожают Гэтсби», — рассказал украинец.

Собеседник радиостанции добавил, что его бизнес «пошел в гору» после начала специальной военной операции на Украине — с 24 февраля спрос на его услуги значительно увеличился.

Ранее власти Таиланда завили о планах снять большинство ограничений на въезд иностранных туристов с 1 мая. Так, министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан предложил отменить систему Thailand Pass и туристическую программу Test & Go.

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Марк Успенский
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