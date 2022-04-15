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Брянский губернатор рассказал о потерявшей ногу при обстреле пенсионерке

Брянский губернатор Богомаз: самое тяжелое состояние после обстрела у 74-летней женщины

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После обстрела Климовского района Брянской области самое тяжелое состояние у 74-летней женщины — она потеряла ногу. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши медики находятся на связи с несколькими федеральными клиниками, получают необходимые консультации», — сообщил он и пояснил, что состояние пенсионерки после травматической ампутации голени тяжелое, но стабильное.

По словам Богомаза, всего в результате обстрела пострадали семь человек. Еще одна местная жительница обратилась к медикам, но по результатам обследования у нее не выявили никаких травм. Троих пострадавших после осмотра тоже отпустили домой. Четверо остались в стационаре.

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Под наблюдением врачей находится 25-летняя беременная женщина с непроникающим ранением грудной клетки, ее состоянию ничего не угрожает. «У 48-летнего мужчины — осколочное ранение мягких тканей бедра, состояние удовлетворительное. У 48-летней женщины — контузия глаз, состояние удовлетворительное», — пояснил губернатор Брянской области.

Пострадал также двухлетний мальчик. С проникающим ранением головы его доставили в Москву бригадой Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Об атаке на пограничный пункт «Новые Юрковичи» в Брянской области со стороны Украины стало известно днем 14 апреля. По данным Следственного комитета России (СКР), два вертолета ВСУ нанесли не меньше шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово. По факту обстрела возбудили уголовное дело.

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Евгения Куликова
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