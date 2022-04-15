Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский хоккеист Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Форвард в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сейбрс» (6:2) оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Россиянин впервые в карьере набрал пять очков за результативность в одной игре.

Второй звездой дня признан нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, который в поединке с «Нэшвилл Предаторс» (4:0) оформил хет-трик. Тройку лучших игроков замкнул голкипер «Детройт Ред Уингс» Алекс Неделькович, который отразил все 46 бросков по своим воротам в игре с «Каролиной Харрикейнс» (3:0).

Тарасенко в нынешнем сезоне провел 67 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил 31 шайбу и сделал 41 результативную передачу.