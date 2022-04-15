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Назвавшего судью козлом президента клуба РПЛ наказали

Президента «Урала» Григория Иванова, назвавшего судью козлом, оштрафовали

Фото: Дмитрий Садовников / Wikipedia

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей, а также дисквалифицирован до конца сезона условно. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Решение наказать функционера принято в связи с его высказываниями после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уралом» и ЦСКА. Комитет по этике РФС счел слова Иванова оскорбительными.

Президент екатеринбургского клуба после окончания встречи назвал главного арбитра встречи Игоря Панина козлом. Он также добавил, что не знает, как решить проблему с судейством. Встреча прошла 3 апреля и завершилась со счетом 2:2.

«Урал» после 24 туров имеет в активе 21 очко. Команда находится на 14-м месте в турнирной таблице. Иванов занимает пост президента екатеринбуржцев с 2003 года.

Алексей Гусев
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