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Российский вратарь стал рекордсменом клуба НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерс» Бобровский установил рекорд клуба по победам за сезон

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Флорида Пантерс» разгромила «Виннипег Джетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в Санрайзе в ночь на 16 апреля, завершилась со счетом 6:1. Российский вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 30 бросков и был признан третьей звездой матча.

Бобровский установил рекорд клуба из Флориды, одержав 36-ю победу в текущем сезоне. Он превзошел результат Роберто Луонго, который в сезонах-2005/2006 и 2015/2016 выиграл по 35 матчей.

В марте Бобровского признали третьей звездой месяца в НХЛ. Он одержал победу в семи из семи игр. Из них россиянин провел сухие матчи против «Оттавы Сенаторс» (3:0) и «Чикаго Блэкхокс» (4:0). В среднем вратарь отражал 92,4 процента бросков и пропускал 2,13 шайбы за встречу.

Всего Бобровский провел в НХЛ 587 матчей, 333 из которых завершились победой. В текущем сезоне он вышел на лед в 49 встречах и отразил 1295 бросков по воротам.

Дарья Коршунова
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