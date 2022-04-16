Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Кристина Асмус тайком отметила день рождения с женихом

Кристина Асмус отметила свой день рождения в московском ресторане с Романом Евдокимовым

Фото: Shutterstock

Российская актриса Кристина Асмус отметила свой день рождения в московском ресторане с женихом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Свой 34-й день рождения Асмус отметила за закрытыми дверями модного московского ресторана «Флер». Всего на празднике присутствовали около 20 друзей артистки. Среди них, в частности, были актрисы Стася Милославская, Дарья Мельникова, Ольга Дибцева и Анастасия Уколова. Посетителей мероприятия попросили не выкладывать ничего с тайного празднования в соцсетях.

Отмечается, что это уже второй день рождения Асмус, который она отмечает в компании своего возлюбленного — 27-летнего актера Романа Евдокимова.

В феврале Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) совместное фото с полуголым мужчиной. Сообщалось, что на снимке присутствует ее возлюбленный, однако сама она на тот момент не называла имени нового избранника, с которым начала встречаться после развода с комиком Гариком Харламовым.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД России понадеялись на оперативный ответ Лондона на просьбу жены Медведчука
Рогозин раскрыл масштабы производства «Ангары»
Раскрыто состояние пострадавших при обстреле Брянской области военными ВСУ
Волочкова назвала себя патриоткой и возмутилась игнорированием своих достижений
Журова назвала главную российскую звезду в мировом спорте
Россиян предупредили о мошеннических сайтах по продаже якобы дефицитных товаров
Названы убытки российских компаний из-за очереди фур на границе с Польшей
Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт «Единой России»
В ЦБ заявили о возможности россиян перечислять рубли на иностранные счета
Тренер МЮ высказался об инциденте с Роналду и разбитым телефоном фаната
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.