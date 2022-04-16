Кристина Асмус тайком отметила день рождения с женихом

Кристина Асмус отметила свой день рождения в московском ресторане с Романом Евдокимовым

Российская актриса Кристина Асмус отметила свой день рождения в московском ресторане с женихом. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Свой 34-й день рождения Асмус отметила за закрытыми дверями модного московского ресторана «Флер». Всего на празднике присутствовали около 20 друзей артистки. Среди них, в частности, были актрисы Стася Милославская, Дарья Мельникова, Ольга Дибцева и Анастасия Уколова. Посетителей мероприятия попросили не выкладывать ничего с тайного празднования в соцсетях.

Отмечается, что это уже второй день рождения Асмус, который она отмечает в компании своего возлюбленного — 27-летнего актера Романа Евдокимова.

В феврале Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) совместное фото с полуголым мужчиной. Сообщалось, что на снимке присутствует ее возлюбленный, однако сама она на тот момент не называла имени нового избранника, с которым начала встречаться после развода с комиком Гариком Харламовым.