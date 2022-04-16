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Стало известно о снижении транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину снизится 16 апреля на 18 процентов

Фото: Shutterstock

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины снизится 16 апреля на 18 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Оператора ГТС Украины.

Как стало известно, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на сегодняшний день составляют 57,23 миллиона кубометров, в то время как в предыдущий день они составили 69,98 миллиона. Такие показатели почти в два раза ниже максимальных обязательств «Газпрома» перед Украиной по транзитному контракту. Согласно договору, заявки составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что 13 апреля транзит российского газа через республику сократился на 11 процентов по отношению к 12 апреля, до 66,33 миллиона кубометров в сутки. Отмечается, что эти цифры оказались значительно меньше предоплаченной мощности подачи.

С конца февраля транзит через Украину был максимальным, исходя из действующего контракта, однако повышение температуры воздуха в Европе привело к снижению заявок с 8 апреля. Кроме того, газопровод «Ямал-Европа» работает в режиме реверса, то есть газ поставляется из Германии в Польшу.

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Варвара Кошечкина
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