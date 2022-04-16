В Литве запретили судам под российским флагом заходить в свои порты

Клайпедский морской порт запретил судам под российским флагом заходить в свою гавань

Клайпедский морской порт в Литве решил запретить судам под российским флагом заходить в свою гавань. Об этом заявил директор предприятия Альгис Латакас, передает ТАСС.

По его словам, ограничения являются мерой воздействия на экономику и власти России. «Деятельность портов имеет большое значение для международной торговли», — отметил Латакас. Распоряжение вступило в силу в субботу, 16 апреля.

По данным РИА Новости, в 2021 году в Клайпеде швартовались 122 российских судна — в среднем в разные периоды их насчитывалось от 100 до 180 единиц.

Ранее в апреле сообщалось, что Румыния с 17 апреля запретит судам под российским флагом заходить в свои порты. Исключения будут сделаны только для тех судов, которым требуется помощь, место убежища или аварийная дозаправка.