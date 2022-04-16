В Совфеде увидели угрозу во вступлении Финляндии в НАТО

Сенатор Косачев заявил, что вступление Финляндии в НАТО резко увеличит угрозы для России

Возможное вступление Финляндии в НАТО несет в себе угрозу для России, так как увеличивает сухопутную границу страны с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сенатор напомнил, что после распада СССР границы России с альянсом заметно увеличились — в НАТО вступили Эстония, Латвия, Литва и Польша, имеющая границу с Калининградской областью. Косачев также увидел угрозы во вступлении Грузии и Украины, стремящихся присоединиться к альянсу, так как Киев и Тбилиси имеют территориальные претензии к Москве.

«Швеция в меньшей степени, у нас нет со Швецией сухопутной границы, но Финляндия в НАТО — это, конечно же, тоже резкое увеличение тех угроз, особенно о которых я сейчас говорил, особенно в том случае, если на территории Финляндии и Швеции опять же будут размещаться подразделения, вооруженные силы и войска НАТО», — оценил ситуацию вице-спикер Совфеда.

13 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила с заявлением. По ее словам, в ближайшие несколько недель парламент примет решение о вступлении республики в НАТО. Финский министр по делам Европы Тютти заверила, что страна «с большой долей вероятности» сделает выбор в пользу вступления в НАТО.

Помимо этого, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что подаст заявку на членство государства в НАТО в июне 2022 года. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) уже согласовала вопрос о вступлении страны в Североатлантический альянс.