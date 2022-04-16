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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США

Полиция Южной Каролины сообщила о пострадавших в результате стрельбы в торговом центре

Фото: Randall Hill / Reuters

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в американском городе Колумбия, штат Южная Каролина. По данным полиции, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы готовы подтвердить, что по итогам данного инцидента есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — подтвердили правоохранители.

Отмечается, что степень тяжести полученных ранений сложно оценить. Кроме того, полиция пока не раскрывает точное число пострадавших, а также личность преступника и информацию о причинах стрельбы.

В настоящее время ведется эвакуация торгового центра, полицейские осматривают место преступления.

12 апреля неизвестный открыл стрельбу на станции метро в Нью-Йорке. В результате пострадали 13 человек. Когда поезд подъезжал к станции «36-я улица» линии Четвертой авеню, он надел противогаз, затем достал шашку из сумки, после чего вагон наполнился дымом. После этого он открыл огонь по пассажирам.

13 апреля полиция выяснила, что подозреваемым является 62-летний афроамериканец Фрэнк Джеймс. Власти Нью-Йорка обвинили его в террористической атаке.

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Марина Совина
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