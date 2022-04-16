Илона Маска предупредили о последствиях покупки Twitter

Ведущий Fox News Карлсон заявил, что Илон Маск может поплатиться за желание купить Twitter

Желание главы Space X Илона Маска выкупить социальную сеть Twitter вызвало бурную реакцию истеблишмента. Власти США начали расследование в отношении предпринимателя с намерением «раздавить» его за разрушение информационной монополии. Об этом в эфире предупредил телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон, передает РИА Новости.

По мнению ведущего, Илон Маск бросил вызов «монополии на высказывания» в Twitter и рискует потерять все, что у него есть. Он отметил, что благодаря многочисленным предприятиям Маск связан с правительствами разных стран, которые не поддерживают эту инициативу предпринимателя.

Карлсон также добавил, что руководство Twitter огорчено решимостью Маска выкупить все акции социальной сети. Он отметил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам и Министерство юстиции США уже начали расследование, связанное с компанией Tesla. Ведущий уверен, что власти предпринимают шаги для запугивания Маска и заставят его отступить.

Ранее сообщалось, что Маск выступил с идеей выкупить Twitter за 54,20 доллара за акцию, сделав «наилучшее и окончательное» предложение. В письме правлению миллиардер заявил, что, по его мнению, компания «не будет ни процветать, ни служить общественному императиву в ее нынешнем виде».

В свою очередь совет директоров социальной сети утвердил меры, чтобы не допустить покупки компании Маском. Известно, что введенное правило не допускает, чтобы кто-либо мог нарастить долю более 15 процентов.