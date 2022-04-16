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МИД Британии отреагировал на введенные Россией санкции

В МИД Британии в ответ на санкции России пообещали дальше поддерживать Украину

Фото: Toby Melville / Reuters

Правительство Великобритании не намерено отказываться от поддержки Украины из-за санкций, которые ввела Россия. Об этом сообщили ТАСС в МИД королевства.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», — заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Лондон и его европейские партнеры до сих пор едины в осуждении действий Москвы на Украине.

16 апреля Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также для глав Министерства иностранных дел Элизабет Трасс и Минобороны страны Бена Уоллеса.

Соответствующее решение было принято в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Британии, которые выражаются во введении санкций против высших должностных лиц России, сообщили в российском МИД.

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Варвара Кошечкина
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