МИД Британии отреагировал на введенные Россией санкции

В МИД Британии в ответ на санкции России пообещали дальше поддерживать Украину

Правительство Великобритании не намерено отказываться от поддержки Украины из-за санкций, которые ввела Россия. Об этом сообщили ТАСС в МИД королевства.

«Мы по-прежнему полны решимости поддерживать Украину», — заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Лондон и его европейские партнеры до сих пор едины в осуждении действий Москвы на Украине.

16 апреля Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также для глав Министерства иностранных дел Элизабет Трасс и Минобороны страны Бена Уоллеса.

Соответствующее решение было принято в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Британии, которые выражаются во введении санкций против высших должностных лиц России, сообщили в российском МИД.