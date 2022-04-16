В России пообещали расширить стоп-лист в отношении британских политиков

В МИД России пообещали включить в стоп-лист британских политиков и парламентариев

В ближайшее время Россия расширит свой стоп-лист, включив в него политиков и членов парламента Великобритании. С таким обещанием выступили в российском МИД, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В ведомстве заявили, что стоп-лист будет расширен за счет включения в него британских политиков и парламентариев, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают "коллективный Запад" к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

Ранее сообщалось, что Россия запретила въезд для премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также главы Министерства иностранных дел Элизабет Трасс и министра обороны страны Бена Уоллеса. По данным МИД РФ, такое решение было принято в связи с беспрецедентными враждебными действиями британского правительства , которые выражаются во введении санкций против высших должностных лиц России.